Ursuletii de apa, fiintele ce pot supravietui fara apa, in spatiu, supuse la temperaturi si radiatii extreme

Se numeste tantigrada sau ursuletul de apa, una din numeroasele nevertebrate langa care impartim viata pe aceasta planeta. Cu dimensiuni mai mici de un milimetru, este raspandita aproape peste tot in lume si principala sa calitate este aceea de-a fi supravietuit tuturor celor patru extinctii ale vietii ce-au trecut peste Terra. Chestia asta micuta, ce pare fragila, este pregatita sa supravietuiasca in conditii extreme, de la gerul polar, la apa clocotind, in spatiu, supusa la radiatii, dovedind o incredibila capacitate de adaptare. Procesul care-i permite sa treaca cu succes prin orice mediu, oricat de agresiv ar fi acesta, se numeste criptobioza sau anabioza - ce descrie revenirea la viata a unor organisme dupa o intreru ...