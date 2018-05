USLIP Iasi, mesaj important catre premierul Viorica Dancila: "Unde este echitatea?"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); USLIP Iasi, organizatie sindicala care reuneste 9000 de angajati din invatamantul preuniversitar al judetului Iasi, atrage atentia premierului Viorica Dancila asupra mai multe probleme legate de salarizarea personalului nedidactic. "Va rugam sa aveti in vedere discriminarile generate de Legea-cadru nr. 153/2017 si ce au produs inechitati, nedreptati si au condus la o profunda nemultumire in randul PERSONALULUI NEDIDACTIC angajat in sistemul de invatamant preuniversitar. Desi, Legea prevede o majorare de 20% incepand cu 1 martie 2018 pentru angajatii din educatie, am constatat ca personalului nedidactic nu i-a fost majorat salariul. Ne intrebam unde este echitatea pe care ar fi trebuit sa o genereze Legea Salarizari ...