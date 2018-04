USLIP Iasi, sesizare catre Avocatul Poporului si Klaus Iohannis. Salariile unor angajati din invatamant au scazut

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi a transmis o sesizare catre Ministerul Educatiei Nationale, Avocatul Poporului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Administratia Prezidentiala a Romaniei. Prin aceasta, USLIP Iasi atrage atentia asupra faptului ca multi angajati din sistemul de invatamant s-au ales cu salariile diminuate semnificativ, in ciuda majorarilor de 20% aplicate in luna martie. Citeste si: Un nou MESAJ DUR al profesorilor ieseni la adresa Guvernului Romaniei: "Exista scaderi salariale intre 350 si 738 lei net" "Va aducem la cunostinta faptul ca, in urma aplicarii Legii 153/2017 care prevede expres majorari de 20% pentru lu ...