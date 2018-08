USR incearca sa-l apere pe deputatul „penal” Adrian Prisnel printr-un drept la replica mincinos

În urma dezvăluirilor Sursa Zilei despre deputatul USR Adrian Claudiu Prîsnel cercetat în dosarul de spălare de bani al brokerului Cristian Sima, USR a trimis un drept la replică în care demonstrează fie că nu înțeleg ce scrie negru pe alb, fie nu vor să înțeleagă. Alexandra Jeleș, de la departamentul de comunicare al USR, The post USR încearcă să-l apere pe deputatul „penal” Adrian Prîsnel printr-un drept la replică mincinos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.