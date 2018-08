USR se contrazice! Ce reactie a avut la decizia unui primar de a semna pentru campania lor

catalin chereches google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); USR a transmis, joi, dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a semnat petitia "Fara penali in functii publice", spunand ca este doar un "gest ipocrit" iar edilul a incercat sa opreasca strangerea de semnaturi. USR ataseaza mesajului o fotografie in care primarul Chereches este numit "penal", desi campania de strangere de semnaturi se refera strict la persoanele condamnate definitiv. "Toata lumea are dreptul sa semneze initiativa #FaraPenali dar nu vom aplauda gestul ipocrit al primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, judecat pentru coruptie.Chereches a facut tot ce i-a stat in putinta sa opreasca strangerea d ...