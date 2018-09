USR trimite Consiliul Concurenței și Curtea de Conturi peste Primaria Capitalei: acuzații grave la adresa oficialilor

USR Bucureşti anunţă într-un comunicat de presă că a sesizat Curtea de Conturi şi Consiliul Concurenţei cu privire la împrumuturile şi majorările de capital social prin care peste jumătate de miliard de euro a trecut din conturile Primăriei în conturile companiilor municipale.

Citește și: Victorie URIAȘĂ pentru Klaus Iohannis, la Curtea Constituțională: înfrângere pentru PSD



Potrivit USR, cele două instituţii sunt chemate să verifice, în funcţie de atribuţiile ce le revin, atât legalitatea şi oportunitatea împrumuturilor şi a majorărilor de capital, cât şi respectarea prevederilor legate de ajutorul de stat şi prevenirea unor practici anticoncurenţiale pe piaţă.



"Am depus aceste sesizări pentru că s-a depăşit un prag critic. Experimentul companiilor municipale a scăpat cu totul de sub control şi a ajuns să înghită o sumă exorbitantă din bugetul Primăriei: peste jumătate de miliard de euro. Toţi aceşti bani au mers către companiile municipale înfiinţate de Gabriela Firea. Problema este că nu vedem niciun rezultat. Nu vedem că acele companii îşi îndeplinesc obiectivul pentru care au fost înfiinţate, nu vedem produsul muncii acelor oameni. A trecut deja un an de zile şi tot auzim noi şi noi promisiuni. Promisiuni, dar nu şi rezultate. În plus, cei mai mulţi din banii daţi către companii sunt tocaţi prin achiziţii care ocolesc legea achiziţiilor publice. Nu ştim ce s-a cumpărat cu acei bani, cu ce sumă şi de la ce firme. Totul este o nebuloasă în care banii publici sunt aruncaţi cu inconştienţă de un primar care n-a făcut nimic concret până acum. Aşa cum am avertizat de la bun început, aceste companii sunt un paravan în spatele căruia se ascund marile tunuri pentru camarilă şi multele sinecuri pentru clientelă", a precizat Roxana Wring, preşedinte USR Bucureşti şi consilier municipal, conform comunicatului USR.



Cele mai recente majorări de capital social au fost propuse în şedinţa de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi privesc Companiile Imobiliară Bucureşti, Parking Bucureşti şi Publicitate şi Afişaj. Primele două vor primi aproximativ 340 de milioane de lei pentru achiziţii imobiliare: patru terenuri de câte 10.000 de mp, 100 de apartamente, clădiri şi alte imobile. Compania de Publicitate şi Afişaj va primi 8 milioane de lei pentru a cumpăra mai multe sute de panouri şi instalaţii publicitare, spune USR.



"Inconştienţa risipirii banului public se vede nu doar în banii daţi companiilor, ci şi în rectificările bugetare făcute de Gabriela Firea. Este a opta rectificare într-un singur an, ceea ce echivalează cu un nefericit record de incompetenţă. În şedinţa de astăzi, nu mai puţin de 83 de milioane de lei trec la rubrica "alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", la mai multe instituţii. Acest capitol bugetar este cea mai opacă parte din orice buget. Practic tot ce intră acolo poate fi cheltuit fără a da socoteală nimănui. Am cerut mereu să ni se explice pe ce sunt cheltuite sumele trecută la "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii". Nu numai că n-am primit vreodată explicaţii. Dar am constatat cum devine o practică frecventă a Gabrielei Firea să mute sume în acest capitol, de unde banii se pot face nevăzuţi mult mai uşor şi mult mai repede", a mai spus Roxana Wring.