Util pentru soferii incepatori! 9 secrete pe care nu ti le spune nimeni la scoala auto si care te vor face sa te simti mai sigur in trafic

Oricine isi doreste sa obtina permisul de conducere trebuie sa retina cateva reguli, sa stie cum sa se comporte in trafic si sa respecte legislatia in ceea ce priveste traficul rutier. Dar, de cele mai multe ori, aceste lucruri se uita chair de la prima experienta de sofat.

Iata mai jos cateva trucuri care te vor face sa fii mult mai sigur la volan

1. Pozitionarea corecta a oglinzilor retrovizoare: Daca oglinzile retrovizoare nu vor fi pozitionate corect, nu vei putea sa urmaresti o parte din drum. Pentru a evita zonele oarbe, regleaza oglinzile asa incat sa vezi tot drumul din spate si, respectiv, si masina care se deplaseaza dupa tine.

2. Obisnuieste-te cu masina: Daca ai primit recent permisul sau ai avut un automobil de alte dimensiuni, trebuie sa inveti sa-i simti dimensiunile. Fa urmatorul exercitiu: pune pe carosabil o sticla din plastic fara capac si incearca sa mergi peste ea (sunetul sticlei iti va da de inteles daca ai reusit sau nu). Aceasta abilitate te va ajuta sa te obisnuiesti mai repede cu masina.

3. Parcarea ideala: In cazul parcarii perpendiculare, pentru a evita impactul barei de protectie cu trotuarul trebuie sa te orientezi cu ajutorul oglinzilor: marginea de jos a oglinzii trebuie sa coincida cu marginea trotuarului.

In cazul parcarii paralele, pentru a evita coliziunea rotilor de bordura, ataseaza la baza parbrizului din fata o bucata de banda adeziva asa incat aceasta sa coincida cu linia trotuarului.

4. Parcurgerea corecta o unei baltoace: Daca in fata ta este o baltoaca, inainte de ajunge in ea trebuie sa reduci din viteza, dar nicidecum in timp ce mergi prin ea. Daca ai ajuns in apa cu o viteza prea mare exista riscul ca aceasta va nimeri in motor si automobilul se va opri. Plus la toate apare si riscul acvaplanarii, ceea ce va face automobilul imposibil de condus. Atunci cand mergi prin baltoaca nu trebuie sa franezi brusc, apasa frana de cateva ori, pentru ca frecarea mecanica duce la ridicarea temperaturii si astfel va usca apa.

5. Urmariti manevrele mijloacelor inalte de transport: Nu te limita doar la tinerea in vizor a automobilelor din fata ta. Uita-te si la mijloacele de transport de tip autobus sau camion. Soferii acestora vad mai bine drumul si pot afla motivele blocajelor in trafic. Astfel, in dependenta de ei iti poti gasi si tu o banda avantajoasa.

6. Regleaza corect oglinda retrovizoare: Nu toti soferii stiu ca oglinzile retrovizoare pot fi pozitionate in 2 regimuri: de zi si de noapte. Astfel, pozitia de noapte te ajuta sa eviti farurile orbitoare ale masinilor din trafic.

7. Folosirea franei de mana: Proaspetii soferi stiu regula potrivit careia orice parcare trebuie sa finalizeze cu tragerea franei de mana. Pe timp de iarna insa exista probabilitatea ca aceasta sa inghete, de aceea am putea sa ne limitam doar la regimul Parking, in cazul cutiei automate si la punerea in viteza, in cazul cutiei manuale.

8. Daca masina din fata incetineste: Daca te afli pe un carosabil cu mai multe benzi si ai posibilitatea sa faci o depasire, tine minte urmatoarea regula. In caz ca automobilul din fata reduce din viteza, nu te grabi sa-l depasesti. S-ar putea ca motivul acestei incetiniri sa fie un pieton ce traverseaza drumul, un animal sau orice altceva. Astfel, o depasire in acest moment poate prezenta pericole.

9. Nu intoarce volanul din timp cand esti in asteptarea unei cotituri: Atunci cand urmeaza sa virezi intr-o parte, dar esti pe loc, ti se pare normal sa intorci volanul in directia dorita din timp. Insa asa nu se recomanda sa faci, deoarece exista riscul unui accident. De exemplu, in caz ca vei fi lovit neasteptat din spate, vei fi aruncat pe contrasens. De aceea, asteapta sa intorci volanul strict inainte de parcurgerea cotiturii.

