Utilajele de deszapezire ale DRDP Constanta au intervenit neincetat pentru deblocarea drumurilor afectate de ninsoare si viscol. Unde au actionat drumarii

Utilajele de deszăpezire ale DRDP Constanţa au acţionat neîncetat în cursul nopţii pe sectoarele de drumuri aflate în admnistrare. Prezentăm situaţia carosabilului pe drumurile naţionale din administrarea DRDP Constanţa:CAROSABIL:Județul Constanța : DN 38 : parțial zăpadă frământată 3 -5cm cu formare suluri de zăpadă ; DN 39, DN 39 E : zăpadă tasată înghețată 2-5cm, cu formare de suluri de zăpadă; DN 22A : zăpadă tasată înghețată 5 cm, cu formare de suluri de zăpadă ; DN 22 : zăpadă tasată 5-6cm, cu formare de suluri de zăpadă; DN 3 (E81), DN 3C : zăpadă tasată 7-8 cm, cu formare de suluri de zăpadă; DN 2A : zăpadă tasată 5 cm, cu formare de suluri de zăpadă; DN 22C : zăpadă tasată 6-10 cm, l cu formare de suluri de zăpadă; DN 3 : zăpadă tasată 5-6 cm, cu formare de suluri de zăpadă; A A2+A A4 : zăpadă 5 cm;Județul Călărași : DN 3, DN 3A ,DN 21,DN 31: zăpadă frămîntată 1-2cm,; A A2 (Lehliu-Drajna) : zăpadă frământată 1-2 cm,: A A2 (Drajna-Cernavodă) : zăpadă frământată 3-4 cm, alternând cu zone cu zăpadă 10-12 cm,Județul Ialomița : Slobozia : în localități zăpadă frământată 3-4 cm, la acostament 30-35 cm,; Fetești : zăpadă bătătorită 1-2 cm;Județul Brăila: - DN 2B , DN 21, DN22, DN23 : în afară localităților : uscat; în localități : zăpadă bătătorită 1 cm; DN 22 : zăpadă bătătorită : 2 cmJudețul Tulcea: DN 22 : zăpadă bătătorită 1-5cm, DN 22A : zăpadă 3-5 cm, alternând cu zone cu zăpadă 5-15 cm (km 20+000-32+000, 34+000-43+000, 44+000-64+700), , DN 22D, DN 22F : zăpadă 2-5 cm, DN 22E : zăpadă 1-3 cm.D.R.D.P. Constanța : S-a acționat cu 122 AUTOUTILAJE , și s-au împrăștiat 60 tone sare astfel:- SDN Constanța: s-a acționat cu 41 autoutilaje și s-au împrăștiat 2 to sare pe DN 2A, DN 22A, DN 22, DN 39, DN 39 E, DN 22C, DN 3, DN 38, DN 3C;- Secția Autostrăzi : s-a acționat cu 8 autoutilaje pe A A2+ A A4;- SDN Călărași : s-a acționat cu 7 autoutilaje pe DN 3, DN 3A, DN 3B, DN 21, DN 31 și cu 27 autoutilaje pe A A2 și s-au împrăștiat 41 to sare;- SDN Slobozia : s-a acționat cu 10 autoutilaje pe DN 2A, DN 2C, DN 21, DN 21A și s-au împrăștiat 17 to sare;- SDN Brăila : s-a acționat cu cu 15 autoutilaje pe DN 2B,DN 21,DN 22, DN 22B, DN 23 ;- SDN Tulcea : s-a acționat cu 12 autoutilaje pe DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F;- SDN Fetești: s-a acționat cu 2 autoutilaje pe DN 3A, DN 3B .