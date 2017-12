V-ati intrepat vreodata: COPILUL TAU ESTE IN SIGURANTA LA COLINDAT?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perioada Sarbatorilor de Iarna aduce pentru cei mici o multime de bucurii, iar dintre acestea plecatul la colindat in perioada Craciunului si a Anului Nou este una dintre cele mai asteptate. Atragem atentia tuturor parintilor, atatdin mediul rural, dar si din orase, cu privire la riscul ca minorii sa devina victime ale unor persoane rau-intentionate si le prezentam cateva recomandari menite a creste siguranta copiilor atunci cand se afla la colindat. Dupa cum bine stiti, Craciunul si sfarsitul de an reprezinta momente in care traditiile se manifesta, multi dintre copii plecand sa colinde prin vecini si nu numai. Fac acest lucru si datorita spiritului Sarbatorilor de Iarna, dar si bucuriei de a strange bani sau dulciuri. P ...