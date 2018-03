Va amintiti serialul "Pasarea Spin"? Uite cum arata acum preotul care a rupt inima a milioane de femei din intreaga lume

pasarea spin1

Cine nu isi aduce aminte de “Pasarea spin”? A fost unul dintre cele mai iubite seriale difuzate in Romania dupa Revolutie, iar actorii din rolurile principale au ramas in memoria multor oameni datorita frumusetii lor.

Au trecut 35 de ani de la lansarea mini-seriei Pasarea Spin, iar anii au trecut vizibil peste cei care au dat viata unora dintre cele mai indragite personaje din istoria televiziunii, Richard Chamberlain, in rolul parintelui Ralph, si Rachel Ward, in rolul frumoasei Meggie Cleary.

Odata idol al tuturor femeilor in tinerete,Richard implineste in luna martie a acestui an 84 de ani. Acum 11 ani, actorul a dezvaluit ca ii plac barbatii, vorbind intr-o carte biografica despre cat de greu i-a fost sa-si ascunda orientarea sexuala.

Richard a devenit celebru gratie rolului din serialul “Pasarea Spin”, pentru care a fost recompensat cu Globul de Aur. Chamberlain s-a remarcat si in lungmetrajele “Contele de Monte Cristo” si “Shogun”.

Cine ar fi zis ca va ajunge asa? Cum arata acum Xena, printesa razboinica - Foto

Toata lumea isi aminteste de serialul "Xena, printesa razboinica", popular in anii '90.

Lucy Lawless, care implineste 50 de ani pe 29 martie, a studiat in Europa, apoi a plecat sa lucreze in Australia, unde s-a si casatorit cu Garth Lawless.

In 1989, la intoarcerea in tara natala, a fost desemnata Miss Noua Zeelanda. Dupa cateva slujbe in televiziune, devenita intre timp mama unei fetite, Lucy a primit in sfarsit in 1994 un rol diferit, aparand in rolul Xena in Hercules: The Legendary Journeys, care i-a adus aprecierea si un serial propriu, Xena, Printesa razboinica

Lawless a jucat in 2005 in productia Xena: The 10th Anniversary Collection.

In fotografia de profil de pe contul oficial de Facebook, actualizata in august 2017,"Xena" este de nerecunoscut:

