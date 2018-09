Va candida Gabriela Firea la alegerile prezidentiale? Ce a declarat despre aceasta ipoteza primarul general al capitalei

"Sunt foarte nemulțumită pentru că în față mi se zâmbește, sunt strânsă la piept, încurajată, bătută pe umăr și după ce ies din sală - sunt colegi care mi-au spus - că erau întrebați de domnul Dragnea 'dar tu crezi că am vorbit serios? Dacă Gabi Firea face proiecte mari în Capitală, în acel moment va avea pretenții foarte mari, va dori să preia partidul, va dori să fie candidatul nostru la prezidențiale, ceea ce eu nu pot să accept'. Mă dor aceste lucruri, pentru motivul limpede că am clarificat ambele aspecte - și de a accede sau nu la conducerea partidului și de a fi sau nu candidat la prezidențiale. Am răspuns 'nu' la ambele și prioritatea mea este să finalizez tot ce am început în Capitală", a spus Gabriela Firea, miercuri, la "Punctul de întâlnire".