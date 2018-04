Va este sortit sa fiti impreuna! Care e partenerul tau ideal in functie de zodie

Horoscop iubire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunteti meniti sa fiti impreuna. Tu stii care este partenerul tau ideal, in functie de zodia in care te-ai nascut? Afla din randurile de mai jos: 1. Berbec Partenerii ideali pentru Berbeci sunt Gemenii, Lei, Sagetatorii si Varsatorii. Berbecii isi aleg partenerii si ii cuceresc pe loc. Relatia poate fi de durata daca partenerul stie sa mentina interesul Berbecului. 2. Taur Cei mai potriviti parteneri pentru Taur sunt Racul, Fecioara, Capricornul sau Pestii. Taurul da tot ce are mai bun intr-o relatie, asa ca asteapta acelasi lucru inapoi de la partener. Se casatoresc rapid si divorteaza la fel de repede pentru ca sunt mereu in cautare de senzatii noi. 3. Rac Partenerul ideal al unui Rac este di ...