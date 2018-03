Va fi lege! Amenzi drastice pentru vecinii care deranjeaza cu muzica data la maxim

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit Agerpres, prin aceasta modificare se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru depasirea acestora. Actul normativ, initiat de parlamentari USR, mai prevede introducerea in sarcina agentului constatator a obligatiei de a masura nivelul zgomotului cu ajutorul unui sonometru omologat si verificat metrologic. Punctul de vedere al Guvernului a fost negativ, pe motiv ca “modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustica este nepotrivita (...) in contextul in care la ap ...