Va fi SCANDAL in Parlament: ministrii Transporturilor și Agriculturii vor fi chemati la RAPORT

Partidul Naţional Liberal a decis să declanşeze procedurile pentru audierea în comisiile parlamentare de specialitate a ministrului Agriculturii, Petre Daea, şi a ministrului Transporturilor, Lucian Şova, după cum a anunţat luni preşedintele PNL, Ludovic Orban, scrie Agerpres.

"Am decis să declanşăm o serie de audieri - atât a ministrului Agriculturii, cât şi a ministrului Transporturilor. (...) Inclusiv comisarul care reprezintă România a spus clar că Ministerul Transporturilor nu are capacitatea de a asigura absorbţia fondurilor europene. Niciun proiect nou nu este început. Suntem spre finalul celui de-al cincilea an al exerciţiului financiar-bugetar 2014 - 2020 şi Ministerul Transporturilor nu a reuşit să înceapă niciun mare proiect nou de infrastructură, punând în pericol extrem de mare capacitatea României de a utiliza banii europeni", a declarat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

El a spus că solicitarea de audiere în comisie a ministrului Agriculturii, pe tema pestei porcine, va fi făcută în cursul acestei săptămâni.

Conform lui Orban, în Comisia de transporturi va fi convocat atat ministrul de resort, cât şi directorul CFR şi alţi responsabili din domeniu.