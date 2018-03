Va mai amintiti de calugarul de la Tanacu? Ce face astazi si ce s-a ales de cei care l-au condamnat

calugarul exorcist de la tanacu daniel corogeanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniel Petru Corogeanu a ajuns celebru dupa ce cazul exorcizarii maicutei de la manastirea Tanacu, in varsta de 23 de ani, a fost intens mediatizat. Se intampla in anul 2005 si povestea soca o tara intreaga. Procesul a fost unul controversat si multe probe au fost respinse. Preotul a sustinut tot timpul ca este nevinovat. De exemplu medicul legist sustinea ca maicuta ar fi murit in urma unei doze de adrenalina, iar asistenta de pe salvare care i-ar fi administrat-o a recunoscut ca intr-adevar ea i-ar fi facut injectia. Dar marturiile nu au fost luate in calcul in proces, iar preotul a fost condamnat la 7 ani de inchisoare. Procurorul care a anchetat cazul a murit sub ...