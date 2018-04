Va ramane o amintire: Fosta fabrica de conserve de la Abatorul din Constanta va fi demolata. Municipalitatea a emis certificatul de urbanism (galerie foto)

Date oficiale despre Carmeco SA

Carmeco SA a solicitat de la Primăria Constanţa şi a obţinut, pe data de 13 aprilie, Certificatul de urbanism nr. 1603. Imobilele la care face referire certificatul de urbanism sunt situate pe şoseaua Mangaliei nr. 74, mai exact, fostul Abator din municipiul Constanţa.Actul emis de municipalitate constă în „Desfiinţare corpuri construcţii C1 (fost C2 - grup 1 spălătorie), C2 (fost C4 - magazie materiale), C3 (fost C9 - corp de legătură), C9 (fost C83 - fabrică de conserve), C10 (fost C31 - şopron vite grup), C15 (fost C66 - laborator), C16 (fost C28 - magazie grup), C17 (fost C88 - secţie subproduse maţe), C18 (fost C96 - centrală frig post trafo), C19 (fost 98 - centrală termică), C20 (fost C100 - staţie pompare apă), C21 (fost C101 - punct termic), C22 (fost C159 - anexă) conform numerotării din extras de carte funciară nr. 206474“. Actul este valabil 12 luni.În anul 1933, la iniţiativa primarului Grigorescu a fost pusă piatra de temelie a celui mai mare edificiu industrial - Abatorul de Export. Impresionantul complex a fost finalizat in 1936, la inaugurare fiind prezent şi regele Carol al II-lea.Potrivit Registrului Comerţului, Carmeco SA a fost înfiinţată în anul 1991 şi are sediul social în municipiul Constanţa, şoseaua Mangaliei nr. 74. Capitalul social subscris, de 7.169.299,3 lei, integral vărsat, este compus din 71.692.993 de lei, valoarea unei acţiuni fiind 0,1 lei. Carmeco SA este controlată de Metachim SA, cu 85,8262% din capitalul social, PAS Asociaţia Salariaţilor Carmeco, cu 8,0578% din capitalul social, şiListă Acţionari Persoane Fizice, cu 6,116% din capitalul social. Persoane împuternicite sunt- administrator special şi- director general. Cenzorul Carmeco SA este Auditlam SRL, reprezentată prinCarmeco SA se ocupă de prelucrarea şi conservarea cărnii. În anul fiscal 2015, societatea Carmeco SA a avut doi salariaţi, o cifră de afaceri de 373.442 de lei şi 34.762 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 este următoarea: doi salariaţi, o cifră de afaceri de 459.977 de lei şi un profit de 41.896 de lei.Reamintim că Metachim SA a obţinut, pe data de 9 octombrie 2017, de la Primăria Municipiului Constanţa, Autorizaţia de desfiinţare nr. 79. În baza actului emis, Metachim SA va desfiinţa mai multe construcţii de pe şoseaua Mangaliei nr. 74, bl. lot 5. Este vorba despre următoarele imobile: corpuri C1-C9, regim de înălţime S+P+1e şi parter, cu suprafaţa totală de 544,78 mp. C1 - clădire administrativă S+P+1e, în suprafaţă de 237,1 mp; C2 - clădire corp pază, în suprafaţă de 21,05 mp; C3 - clădire corp pază în suprafaţă de 18,04 mp; C4 - cabină poartă în suprafaţă de 12,03 mp; C5 - depozit carburanţi în suprafaţă de 29,32 mp; C6 - depozit carburanţi în suprafaţă de 28,82 mp; C7 - cabină, în suprafaţă de 30,58 mp; C8 - rampă auto, în suprafaţă de 52,63 mp; C9 - atelier auto în suprafaţă de 115,21 mp.Înfiinţată în anul 1991, Metachim SA are sediul în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris este de 1.158.310 lei, integral vărsat, format din 463.324 de acţiuni nominative. Valoarea unei acţiuni este de 2,5 lei. Metachim SA este controlată de Sammarina SA, cu 18,114% din capitalul social,, născută pe 13.11.1954, în Bacău, cu 34,986 % din capitalul social,, născut pe 21.01.1953, în comuna Beidaud, Tulcea, cu 43,73 % din capitalul social, şi Listă Acţionari, cu 3,427 % din capitalul social. Persoane împuternicite sunt: Lidiea Samara - membru în CA,- membru în CA şi Stere Samara - membru în CA. Metachim SA se ocupă cu închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.Potrivit Registrului Comerţului, Sammarina SA a luat fiinţă în anul 1991 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 90.000 de lei, integral vărsat, este compus din 90.000 de acţiuni nominative. Valoarea unei acţiuni este de 1 leu. Sammarina SA este controlată denăscut pe 25.05.1978, în municipiul Bacău, cu 10% din capitalul social,născută pe 7.05.1986, în municipiul Constanţa, cu 10% din capitalul social,, născută pe 13.11.1954, în municipiul Bacău, cu 25% din capitalul social, şi, născut pe 21.01.1953, în comuna Beidaud, Tulcea, cu 55% din capitalul social.De administrarea societăţii se ocupă: Maria-Corina Cuşu - membru în CA, Lidiea Samara - preşedinte CA, Stere Samara - membru CA. Sammarina SA execută activităţi de servicii anexe transportului pe apă.