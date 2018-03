Va rupe Florian Coldea tacerea? Astazi va fi audiat in Comisia de Control SRI

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce saptamana trecuta audierea a fost amanata din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului. Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, ar fi trebuit sa fie audiat saptamana trecuta in comisia parlamentara, dar audierea a fost amanata pentru marti, 13 martie, la ora 11.00, dupa ce fostul adjunct SRI a invocat o raceala. Coldea nu ar fi cerut amanarea audierii, dar seful Comisiei de Control, Claudiu Manda, i-a recomandat sa vina saptamana viitoare, de la ora 11.00, nu 14.00 cat era initial, in acest fel urmand sa aiba mai mult timp pentru audiere. Florian Coldea a demisionat din SRI la inceputu ...