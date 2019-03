Vacanta de Paste cu familia si animalele de companie

paste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pastele este sarbatoarea asociata invierii lui Iisus Hristos. Cei mai multi romani isi petrec vacanta de Paste alaturi de familie, respectand traditiile pascale. Pastele sarbatorit in familie este o traditie nescrisa, pastrata din generatie in generatie. Iata ce trebuie sa stii despre vacanta de Paste 2019 si cum sa o organizezi pentru a te bucura din plin de ea. Discutiile legate de aceasta perioada a anului au loc cu mult inainte de saptamana in care incepe vacanta propriu-zisa. Unde mergem de Paste, la cine mergem in vizita, ce gatim, ce activitati vor avea copiii, mergem la mare sau la munte, luam pisica si cainele cu noi sunt intrebari care incep a fi adresate imediat dupa petrecerea de Revelion. Sa le luam ...