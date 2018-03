Vaccinul care distruge cancerul tocmai a fost anuntat! A trecut cel mai important test

Vaccin cancer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vaccinul impotriva cancerului este speranta multor oameni. Astfel, dupa ce a fost anuntata „formula minune”, care poate elimina tumorile, cercetatorii au testat-o pe soareci. Rezultatul este mai mult decat satisfacator. Studiul efectuat de cercetatori de la Stanford University School of Medicine arata ca injectarea a doi agenti imunostimulatori, in cantitati minuscule, direct in tumorile solide ale soarecilor pot elimina toate urmele de cancer. Astfel, acest vaccin ar putea fi cea mai la indemana solutie a omenirii. Metoda functioneaza pentru multe tipuri diferite de cancer, chiar si in cazul tumorilor aparute spontan. Cercetatorii cred ca aplicarea locala a cantitatilor foarte mici din a ...