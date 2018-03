Vaduva lui Chester Bennington a atras atentia asupra simptomelor suferintei emotionale, cu ocazia zilei de nastere a artistului

Văduva lui Chester Bennington, solistul formaţiei Linkin Park, care s-a sinucis anul trecut la vârsta de 41 de ani, a atras atenţia asupra simptomelor suferinţei emoţionale, marţi, cu ocazia zilei de naştere a artistului, scrie nme.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pentru a marca ziua de naştere a soţului ei, în care acesta ar fi împlinit vârsta de 42 de ani, Talinda Bennington a lansat „un apel la acţiune” pentru a creşte nivelul de conştientizare în privinţa depresiei, în mediul online. Prin campania „Pentru Schimbarea Direcţie” (Campaign to Change Direction) este atrasă atenţia asupra indiciilor care arată că o persoană suferă de depresie şi sunt încurajaţi fanii artistului să îi ajute pe cei diagnostigaţi cu această boală. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Pentru a marca ziua de naştere a lui Chester, am decis ca 320 Changes Direction să facă un apel la acţiune prin intermediul platformelor de socializare. Vă cer să îmi promiteţi să aflaţi despre cele cinci simptome ale suferinţei emoţionale, precum şi obiceiurile sănătoase ale bunăstării emoţionale”, a scris Talinda pe internet, într-un mesaj adresat fanilor artistului. „Vă rog să publicaţi o fotografie cu voi înşivă ţinând o mână sus, gest care simbolizează faptul că voi cunoaşteţi care sunt cele 5 simptome. Scrieţi mesajul «Eu sunt schimbarea» pe mână şi vă rog să folosiţi hashtagul #320ChangesDirection. Pentru că noi suntem schimbarea în cultura noastră privitoare la sănătatea mentală”, a adăugat ea. Talinda Bennington a adăugat că decesul soţului ei nu poate fi în van. „Decesul lui a fost un catalizator pentru un dialog re ...