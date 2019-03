Val de aer rece peste Romania. Temperaturile scad dramatic de marti

Val de aer rece Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un val de aer rece loveste din nou Romania! Temperaturile se vor prabusi marti in toata tara. Vor fi diferente chiar si de peste 10 grade in doar cateva ore, iar vantul o sa bata cu putere la rafala. Nu vor lipsi nici precipitatiile spre sfarsitul saptamanii, insa putem spera la vreme buna in weekendul de Paste. Aprilie incepe totusi cu surprize placute in termometre. Ultimul weekend din martie a scos din case mii de romani din toata tara, pentru ca a fost cald. Insa, de marti, lucrurile nu vor mai sta asa. Pe 2 aprilie, temperaturile vor scadea brusc, spun meteorologii. Diferentele vor fi de peste zece grade Celsius, de la o zi la alta. Vezi si: DRDP a facut bilantul pentru iarna care ...