Val de reacții negative dupa gestul lui Darius Valcov. Dancila, somata sa ia atitudine: 'Reprezinta un pericol pentru societatea romaneasca'

PMP i-a cerut, luni, premierului Viorica Dăncilă să-l demită pe consilierul de stat DariusVîlcov pentru publicarea unor acte medicale ale unui protestatar, din care ar reieși că acesta a suferit tulburări psihice.

”Dincolo de aspectele penale și civile, fapta este incompatibilă cu statutul de înalt demnitar al statului român, demonstrând că Guverul Dancilă nu are nici un fel de reținere în a folosi mijloace specifice poliției politice comuniste în înlăturarea opozanților. Ținând cont de accesul la informațiile furnizate de SRI (cum ar fi numele celor care protestează în stradă împotriva Guvernului) și accesul direct al baza de date privind sănătatea întregii populații existentă la CNAS, gestionată de către ofițeri STS sau indirect, prin apreciem că în prezent nicio o persoană care se manifestă împotriva PSD sau a lui Liviu Dragnea, din rândul simplilor cetățeni, politicieni, jurnaliști etc, nu mai are garantată confidențialitatea datelor privitoare la starea sa de sănătate sau a copiilor săi”, a declarat vicepreședintele PMP Petru Movilă, potrivit unui comunicat de presă.

El a mai solicitat ca, pe lângă demiterea domnului Vîlcov, miniștrii Sănătații și cel al Justiției, Sorina Pintea și respectiv Tudorel Toader, președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Ancuța Gianina Opre, să își precizeze poziția față de ”această faptă deplorabilă și să anunțe ce măsuri iau în considerare pentru ca pedepsirea penală a unor asemenea fapte să descurajeze orice alt politician care ar fi tentat să repete conduita domnului Vîlcov”.

”O eventuală lipsă de reacție din partea premierului Dăncilă și a miniștrilor săi va dovedi, dacă mai este cazul, că menținerea în funcții de demnitate publică a unor persoane cu înclinații infracționale sau condamnate penal reprezintă un pericol pentru societatea românească și pentru cetățenii acestei țări în general”, a conchis Movilă.

Reacția vine ca urmare a publicării, de către consilierul premierului, Darius Vâlcov, a fișei medicale a unui protestatar #rezist.