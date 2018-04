Valentin Popa, noi acuzații la adresa UB: „Peste 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate”

Vremea va fi deosebit de caldã, dar va deveni, in general instabilã, in majoritatea regiunilor. Indeosebi pe parcursul zilei, in jumãtatea de nord a tãrii si pe arii restranse in rest, vor fi innorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice si intensificãri de scurtã duratã ale vantului.