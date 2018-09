Valentin Popa trage un puternic semnal de alarma și lovește in UDMR: situația este DEZASTRUOASA

Ministrul demisionar al Educaţiei, Valentin Popa, afirmă într-o declaraţie transmisă AGERPRES că limba română şi România "nu sunt de negociat" şi că toţi copiii din ţară trebuie să cunoască limba română pentru a avea o şansă să trăiască şi să muncească în ţară.

El şi-a anunţat anterior demisia motivând că nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonanţei privind desfăşurarea orelor de limba română la clasele cu predare în limbile minorităţilor.



"Consider că limba română şi România nu sunt de negociat. Nu putem institui un monopol al predării limbii române la aceste clase de către învăţătorii care susţin orele în limbile minorităţilor naţionale. Solicitarea UDMR are un scop politic şi este mai degrabă centrată pe profesor decât pe elev. Toţi copiii din România trebuie să cunoască limba română pentru a avea o şansă să trăiască şi să muncească în România. Până acum, în 28 de ani, nimeni nu a luat vreo măsură pentru ca aceşti copii să înveţe mai bine limba română. Iată că prima încercare de acest gen este imediat solicitată a fi abrogată", a transmis, joi, Popa.



El a adăugat că a fost la deschiderea anului şcolar în judeţul Harghita, unde a încercat să dialogheze cu elevii în limba română, însă "fără nici un fel de succes".



"Am fost la deschiderea anului şcolar în judeţul Harghita şi am intrat în trei clase a V-a şi a VI-a şi am încercat să dialoghez cu elevii în limba română, însă fără niciun fel de succes. Nici când am plecat şi am spus la revedere, elevii nu au răspuns decât după ce li s-a tradus şi au repetat salutul după profesoara de la clasă. Aceşti elevi făcuseră, în conformitate cu programa, timp de cinci - şase ani, câte patru ore de limba română pe săptămână, plătite de statul român suplimentar, peste salariul de bază al învăţătorilor. Cu toate acestea, nivelul de cunoaşte al limbii române era aproape de zero", a mai spus ministrul demisionar.



Valentin Popa i-a sfătuit pe toţi parlamentarii să viziteze astfel de clase pentru a încerca să vadă nivelul de cunoaştere a limbii române de acolo.



"Având în vedere că Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului trebuie aprobate de Parlament, îi invit pe toţi parlamentarii să viziteze astfel de clase, să încerce să vadă nivelul de cunoaştere a limbii române căpătat de elevi într-un sistem care se doreşte astăzi a fi conservat", a mai susţinut Popa.