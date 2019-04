Valentina Ardean Elisei si-a prelungit contractul cu Gloria Bistrita pentru inca un sezon

Valentina Ardean Elisei şi Gloria Bistriţa au prelungit contractul pentru încă un sezon, astfel că extrema stângă a echipei naţionale va continua sub comanda lui Horaşiu Paşca, potrivit Mediafax.

”Îmi doresc să încheiem acest sezon competiţional pe un loc cât mai bun în clasamentul Ligii Florilor. Îmi place proiectul de la Bistriţa, am găsit aici oameni profesionişti iar conditiile de pregătire sunt foarte bune. Vreau ca echipa să performeze şi să crească de la an la an. Le mulţumesc suporterilor bistriţeni că iubesc handbalul şi sunt alături de noi, încurajându-ne permanent indiferent de rezultat”, a declarat Valentina Ardean imediat după semnarea contractului. Interesant, Alice are carnetul de antrenor de handbal din 2016, deţine un master în Management şi Sport şi un altul în Managementul organizaţiilor şi evenimentelor sportive. Extrema stângă (36 ani) a ajuns la Bistriţa în vara anului trecut.

Gloria se află în cursă pentru o calificare în cupele europene în acest sezon, fiind pe locul 4 în ierarhia la zi. Formaţia ardeleană este în acelaşi timp în plină campanie de întărire a echipei. Natalua Vasileuskaya şi Dzyana Ilyna vor juca din sezonul viiitor la Gloria Bistriţa.