Valentina Pelinel a decis sa rupa tacerea si a recunoscut ADEVARUL! Ce a spus abia acum despre relatia cu Mihaela Borcea

Valentina Pelinel a explicat care este cu adevarat relatia dintre ea si prima sotie a actualului ei iubit, omul de afaceri Cristi Borcea.

Valentina Pelinel traieste o poveste de iubire cu omul de afaceri Cristi Borcea, care este condamnat in Dosarul Transferurilor. Valentina Pelinel si Cristi Borcea au impreuna un baietel, Milan.

Omul de afaceri a mai fost casatorit cu Mihaela Borcea, cea care a petrecut Pastele in familie, si cu Alina Vidican.

Despre relatia pe care o are cu prima sotie a lui Cristi Borcea, Mihaela, a facut dezvaluiri Valentina Pelinel in cadrul unui interviu pentru revista Viva.

“Relatia mea cu familia lui Cristi este si a fost mereu foarte buna! Cu Mihaela ma cunosteam de multa vreme si nu au existat disensiuni intre noi. E o relatie normala, atat pe plan personal, cat si in afaceri. Ca in majoritatea relatiilor unde a intervenit un divort, felul in care te intelegi cu celelalte persoane este o alegere. Tine de tine cum te comporti in aceasta interactiune. Poti alege sa fii demn, corect, amabil, respectuos”, a declarat Valentina Pelinel.

Fostul model a explicat ca fiul sau, Milan, a fost foarte bine primit de copiii Mihaelei Borcea.

“Pentru Milan este foarte bine sa creasca alaturi de fratii lui. Atunci cand o vede pe Melissa (n.r.: fiica lui Cristi Borcea din prima casatorie), care petrece mult timp cu el, chiuie de bucurie si intinde manutele sa il ia in brate”, a afirmat blonda.

