Valentina Pelinel si Mihaela Borcea au rupt orice legatura de la iesirea afaceristului din inchisoare! Cine le uneste totusi pe cele doua femei

Valentina Pelinel nu se mai intelege cu Mihaela Borcea? Cine le uneste insa pe cele doua femei



In perioada in care Cristi Borcea a stat la puscarie, femeile din viata lui i-au fost intotdeauna alaturi si l-au sustinut neconditionat. Nici macar una dintre ele nu a simtit vreo adversitate fata de cealalta, fireste de dragul afaceristului.



Legatura stransa dintre Valentina Pelinel si Mihaela Borcea de pilda a fost observata de toata lumea. Cele doua si-au unit fortele si au tras la aceeasi caruta, astfel ca, in patru ani si patru luni de detentie, afacerile de familie ale fostului actionar de la Dinamo au prosperat mai mult ca niciodata.

Pe de alta parte, si in plan privata, Mihaela si Valentina au parut apropiate. Ele l-au vizitat pe Borcea la penitenciar, in plus, si-au facut aparitia impreuna la o serie de evenimente mondene, iar la unul dintre Revelioanele trecute, au petrecut fara vreun resentiment la acelasi hotel. Mai mult, de un an, cele doua promoveaza Strandul Crangasi, un business in care Cristi Borcea crede foarte mult.



Toate bune si frumoase pana in aceasta vara, cand, surpriza, Mihaela si Pelinel par a nu mai fi la fel de apropiate ca in trecut, dimpotriva, relatiile sunt mai reci ca niciodata. Drept dovada, fosta doamna Borcea nu a mai aparut in peisaj de cand Cristi a fost eliberat, iar afacerea cu strandul o promoveaza doar pe internet. Langa Valentina a stat de fiecare data Patrick, fiul cel mare al Mihaelei, cel caruia tatal sau i-a dat mana libera sa conduca, si care se intelege de minune cu manechina.

