Vama ALBITA, arata ca dupa bombardament, iar toaletele sunt un focar de infectie! Ce spune prefectul Vasluiului - FOTO

Cine trebuie sa mai treaca prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita, ca infrastructura rutiera sa fie cel putin reparata daca nu modernizata. In urma cu cativa ani, cand un politician moldovean a tranzitat Punctul de Frontiera si s-a lovit cu capul de plafoniera autoturismului in care se deplasa, au fost demarate lucrari de urgenta pe sensul de iesire din Romania catre Republica Moldova. Cetatenii moldoveni care doresc sa intre in Uniunea Europenea si trec prin Vama Albita raman profund dezamagiti si cu o gaura in buget daca sunt putin neatenti. Pe sensul de intrare in tara, portiunea de 100 de metri este complet acoperita de cratere. >>> IMAGINI AICI <<< Autoturismele usoare si microbuzele circula cu mari ...