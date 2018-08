Vama Veche practica prețuri ca-n Mamaia Nord. Cum s-au adaptat tinerii: „Bautura o iau din Bulgaria”

Bianca Dragușanu, sexy și provocatoare in camera de hotel! Imaginea din care incins Internetul Bianca Drăgușanu este conștientă de atuurile sale fizice și nu ezită să și le arate ori de câte ori are ocazia. Recent, a postat pe rețelele de socializare o fotografie, din camera de hotel, unde apare extrem de sexy și provocatoare, fiind pe placul internauților. Imaginea cu care a încins Internetul o arată aşezată într-un […] The post Bianca Drăgușanu, sexy și provocatoare în camera de hotel! Imaginea din care încins Internetul appeared first on Cancan.ro.

Mihai Fifor, la unison cu Dan Nica: Sustin cu tarie aceasta propunere! Ministrul Apărării Mihai Fifor susţine propunerea europarlamentarului Dan Nica de înfiinţare a unei comisii parlamentare ...

Biletul Zilei »» Ieri a fost „verde” Astazi axați din nou pe profit! Ieri ne-am dublat investiția. Am mizat pe victoriile campioanelor Juventus și PSV în meciurile susținute cu Chievo și F. Sittard și pe cel puțin două goluri în derby-ul londonez dintre Chelsea și Arsenal! Iată cum pariem astăzi: În Liga 1, CFR Cluj va primi vizita formației Dinamo București într-o partidă care se anunță […] The post Biletul Zilei »» Ieri a fost „verde” Astăzi axați din nou pe profit! appeared first on Cancan.ro.

Cat costa o nevasta romanca! Ce suma dau arabii și asiaticii pentru casatorii de fațada Mai multe românce au intrat în vizorul poliției după ce s-au măritat, de fațată, cu arabi și asiatici, pentru ca aceștia să poată intra ilegal pe teritoriul UE. Zeci de românce sărace au fost „recrutate” pentru astfel de căsători de conveniență. În schimbul acordului, fetele primeau bani, iar bărbații puteau să se plimbe nestingheriți în […] The post Cât costă o nevastă româncă! Ce sumă dau arabii și asiaticii pentru căsătorii de fațadă appeared first on Cancan.ro.

PMP: Cui ii e frica de Diaspora? Nu e nicio diferenta intre sloganurile PCR si ale PSD Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a scris, duminică pe Facebook, că social-democraţilor le este frică de Diaspora, de aceea PSD foloseşte aceleaşi sloganuri ca PCR, şi "la fel ca în regimul criminal comunist", Puterea a declarat război românilor din străinătate.

Ministrul Apararii: Trebuie constituita de indata o comisie parlamentara de ancheta a protestelor. Pentru ca a cerut asta Dan Nica a fost amenintat cu moartea/ Pe 10 august a fost un scenariu incredibil de bine pus la punct Ministrul Apărării Naţionale, senatorul PSD Mihai Fifor, a apreciat, duminică, pe Facebook, că „trebuie constituită de îndată” o comisie parlamentară de anchetă a protestelor violente din 10 august, care să răspundă la întrebări precum „Cui foloseşte dărâmarea prin violenţă a Guvernului?”.

Autorul atentatului terorist de la Londra a fost prins: va fi prezentat in fața instanței Individul care a comis, marţi, un atac cu vehicul în zona Parlamentului de la Londra, rănind ușor trei persoane, a fost inculpat pentru tentativa de omor, a anunțat Scotland Yard, potrivit site-ul cotidianului The Guardian.Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui ...

Darius Valcov, atacuri in RAFALA la adresa Digi: descrie o situație incredibila Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, lansează un atac la adresa trustului Digi și arată că listarea acestora la bursă s-ar fi făcut ilegal.”Acum doua saptamani am atras atentia asupra neregulilor de la data listarii Digi. Ieri am revenit si am intrebat ASF-ul daca este adevarat ca ...

Povestea romanului independent energetic si financiar: „In afara de zahar si ulei nu cumparam nimic altceva“ La sase-sapte kilometri de satul Motru Sec, in comuna gorjeana Pades, isi duce traiul o comunitate mica, din 3-4 familii...