Vamesii au ramas fara cuvinte dupa ce au deschis valiza unui turist - FOTO

Surpriza de proportii pentru vamesii francezi. Angajati ai Serviciului vamal francez au descoperit un tablou din secolul al XIX-lea de Edgar Degas, «Les Choristes», furat la sfarsitul lui 2009 la Marsilia, ascuns in compartimentul de bagaje al unui autobuz care circula in regiunea pariziana, au anuntat autoritatile. Proprietate a Muzeului d'Orsay din Paris, tabloul, cunoscut si sub titlul «Les Figurants», a fost furat la 31 decembrie 2009 din Muzeul Cantini din Marsilia, caruia ii fusese imprumutat pentru o expozitie, fara a fi descoperita vreo urma de efractie. In timp ce controlau un autobuz parcat intr-o zona aflata la est de Paris, vamesii au descoperit intr-o valiza «o opera purtand ...