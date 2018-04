Vantul puternic care s-a abatut asupra Iasului astazi a facut ca municipiul sa se transforme intr-un adevarat desert - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cum Iasul este unul dintre cele mai poluate din tara si risca procedura de infringement, situatia este una alarmanta. Din mai toate cartierele din oras se ridicau nori de praf, iar aerul este aproape imposibil de respirat. Citeste si: Bucurestiul adopta masuri radicale pentru un aer mai curat. Iasul bate pasul pe loc, imbolnavindu-si populatia De altfel, unul dintre cei care au atras atentia ca orasul este extrem de poluat, este si conf. univ. dr. Silviu Gurlui. In mai multe randuri, acesta a expus problema poluarii din oras facand masuratori in diferite puncte din municipiu si aratand ca mai toate zonele sunt sufocate de praf si mizerie. Citeste si: Sanatatea iesenilor este ZILNIC pusa in pericol! Situ ...