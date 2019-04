Varsta de pensionare va fi redusa! Cine sunt cei vizati

Pensie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost votat un important proiect care vizeaza reducerea varstei de pensionare. Acesta a fost adoptat cu 97 de voturi „pentru”. Sunt vizati cei care au lucrat in grupa a II-a de munca. Varsta lor de pensionare scade in functie de numarul anilor impliniti de stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite. Initiatorii precizeaza in expunerea de motive ca ”dreptul la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare reprezinta principalul beneficiu al persoanelor care au lucrat in grupa a II-a de munca si/sau in conditii deosebite de munca cel putin sase ani impliniti, sistemul public de pensii fiind cel care poate recompensa astfel efectul nociv al acestor conditii s ...