Varza rosie, MINUNEA din bucataria de toamna. Vei ramane surprins cate boli vindeca!

Varza rosie contine pana la opt ori mai multa vitamina C decat varza alba, care are un continut de vitamina C mai mare decat portocalele, iar pigmentii care-i dau culoarea rosie ii confera un rol foarte important ca medicament.



Varza rosie contine de cateva ori mai multe vitamine decat surata sa verde-alburie, iar punctul forte al acestei legume este constituit de bogatia de pigmenti care ii dau culoarea purpurie-violacee si care au un efect de stimulare a imunitatii, antitumoral si antioxidant extrem de puternic.



Pentru efectele ei terapeutice este indicat a se consuma in stare cruda, sub forma de salata sau suc, si murata. Studii statistice recente arata ca la populatiile care consuma multa varza murata, rata anumitor forme de cancer este mult redusa, ceea ce sugereaza faptul ca o parte din vitaminele si antioxidantii din varza se pastreaza intr-un procent semnificativ, in urma murarii.



Fiind de cateva ori mai bogata in vitamina C decat portocalele si multe substante cu efect antioxidant, varza rosie este un adevarat medicament imunostimulator. Cu ajutorul sau sunt prevenite racelile, infectiie bronsice, pulmonare si urinare recidivante, dar pot fi tratate si infectiile deja instalate. Pigmentii pe care ii contine blocheaza replicarea virusilor gripali, dar si a celor care produc hepatita sau herpesul. Persoanelor care iau antibiotice de sinteza li se recomanda si varza rosie murata, pentru restabilirea florei tubului digestiv si pentru contracararea efectului imunosupresor al acestor medicamente. In caz de febra este indicat sucul de varza rosie. Cantitatea bogata de vitamina C continuta de aceasta leguma ajuta inima si sistemul cardiovascular sa faca fata febrei dezvoltand actiunea sistemului imunitar.



Varza rosie este un adjuvant impotriva mai multor tipuri de cancere, precum cel gastric, uterin, cel de san, intestinal sau de piele. Studiile facute arata ca o cura cu suc proaspat de varza rosie, din care se bea cate un litru pe zi, contribuie la stoparea si chiar intrarea in remisie a diferitelor forme de cancer, care afecteaza stomacul, dar si cavitatea bucala. Aceasta actiune antitumorala se datoreaza pigmentilor si sulforafanilor din varza rosie. Insa mai exista o substanta, un aminoacid continut de varza rosie, numit glutamina, care stimuleaza refacerea, cresterea si dezvoltarea normala a celulelor. Studii facute in Statele Unite arata ca sulforafanul continut de varza inhiba dezvoltarea polipilor intestinali, dar si a tumorilor maligne, provocand remisia acestora. Se recomanda varza rosie sub forma de salata.



Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Hawaii, Statele Unite, au evidentiat faptul ca unii compusi din varza rosie impiedica transportul colesterolului catre vasele de sange si catre tesuturi. De asemenea, varza rosie, prin continutul sau de vitamina C si alti antioxidanti, impiedica oxidarea colesterolului pe artere si formarea placilor de aterom.



In varza murata se gasesc asa-numitele “bacterii prietenoase”, care combat constipatia, prin reglarea florei intestinale. Apoi, varza murata este bogata in fibre alimentare, de unde si efectul ei de “matura” a colonului, din care extrage prin absorbtie toate reziduurile si apoi ajuta la eliminarea lor. Datorita proprietatilor laxative si diuretice este recomandata si in curele de slabire.



Consumul de varza rosie sub forma de salata este un tratament tonic extraordinar pentru sistemul muscular si pentru sistemul nervos. Bogata in vitamine si in minerale, continand substante cu efecte stimulatoare pentru sistemul nervos central, fitohormoni, care intensifica procesele de regenerare din organism, varza rosie are efect adaptogen si anti-oboseala. Antocianii, adica pigmentii rosii din aceasta varietate de varza, fac adevarate miracole in prevenirea si in combaterea degenerarii celulelor din sistemul nervos central. Inca nu se stiu foarte multe lucruri despre capacitatea tratamentului cu varza rosie de a restabili functiile cerebrale alterate de Alzheimer, insa efectul de prevenire si de incetinire sau chiar de blocare a evolutiei bolii cu ajutorul verzei rosii este cert.



Alergia poate fi prevenita de o cura cu salata de varza rosie cruda sau murata, pe timpul iernii. Bogatia de vitamina C si de antioxidanti din aceasta leguma ajuta la reglarea reactiei sistemului imunitar, la interactiunea cu factorii externi.



Prin efectul antiinfectios si antiinflamator, ajuta la o vindecare mai rapida si estetica a arsurilor, previne formarea cicatricelor cheloide. Studiile arata ca prin mecanisme inca prea putin cunoscute (se presupune ca varza contine substante stimulatoare ale cresterii anumitor tesuturi), procesul de vindecare a ranilor este mult accelerat, scade riscul de infectie, semnele care raman dupa vindecare sunt mult mai putin vizibile.



Toate studiile facute pana in prezent arata ca efectele adverse ale tratamentului cu varza, fie ea alba sau rosie, sunt foarte rare si reduse ca intensitate si se refera cel mai adesea la deranjamente digestive: balonare, usoare colici abdominale, in cazuri foarte rare, diaree. Celor care au un sistem digestiv sensibil la varza li se recomanda consumul de condimente, cum ar fi chimenul, anasonul, feniculul, care sunt un adevarat antidot la astfel de probleme.

