Vasile Cristian Lungu, președintele PMP Cluj: “Parteneriatul Romaniei cu Statele Unite este una dintre cele mai importante reușite”

Vasile Cristian Lungu

Senatorul Vasile Cristian Lungu a luat parte la Transatlantic Network Session, conferință organizată de Parlamentul European în colaborare cu Congresul Statelor Unite, în perioada 7-9 Mai, la Washington D.C.. În cadrul întâlnirilor au avut loc o serie de dezbateri despre problemele pe care globalizarea le ridică pentru parteneri economici ca: SUA, Uniunea Europeană și România. Subiectele discuției s-au bazat în special pe Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) și Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite, dar și impactul asupra economiei şi a mediului de afaceri românesc.

În urma discuțiilor abordate, președintele PMP a afirmat: “America rămâne de departe un model și am convingerea că parteneriatul României cu Statele Unite este una dintre cele mai importante reușite ale decidenților noștri politici după prăbușirea comunismului”. Senatorii participanți aparțin noii generații și înțeleg, poate mai bine decât alții, preocupările și cererile cetățenilor.

Prima zi a fost alocată unei vizite la Camera de Comerț a Statelor Unite ale Americii și întâlnirii cu Marjorie A Chorlins, Vicepreședinte pe probleme europene, unde Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite a ținut capul agendei de discuții. Tot luni compania Microsoft, prin biroul de lobby din Washington D.C. a prezentat noile trenduri în materie de tehnologie informațională și inteligență artificială.

Pe parcursul celor 3 zile au avut loc întâlniri cu senatori și reprezentanți ai Congresului Statelor Unite ale Americii și o vizită la Departamentul de Stat. Au avut loc întâlniri importante cu fondatorii ziarului The Hill, membrii tineri ai Congresului Statelor Unite, printre care senatorul Joe Wilson și Paul Strauss, senatorul Districtului Columbia.

Transatlantic Under 40 Network este primul parteneriat care conectează parlamentari din Bruxelles, celelalte capitale europene și Washington D.C., cu scopul de a permite factorilor de decizie politică ai ambelor părți ale Atlanticului să coopereze.

Conform senatorului Vasile Cristian Lungu, în prezent, economia Transatlantică este cea mai mare și mai prosperă din lume, reprezentând 35% din Gross Domestic Product (GDP) în ceea ce privește puterea de cumpărare. Ca o sursă principală pentru investițiile străine, Statele Unite ale Americirii și Europa susțin economia transatlantică prin investiții comune.



