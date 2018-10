Vasile Maftei și Ovidiu Burca, schimb de replici in direct la TV

Vasile Maftei, 37 de ani, fost jucător la Rapid, și Ovidiu Burcă, 38 de ani, acționar al clubului și șeful Academiei, au avut un schimb de replici în direct la TV, scrie gsp.ro.

Vasile Maftei a explicat de ce a plecat de la Rapid, fundașul declarându-se nemulțumit de faptul că nu a fost consultat de cei doi conducerea clubului.

Vasile Maftei: "De când a plecat «Nico» (n.r. Daniel Niculae) de la club, pe mine nu m-a întrebat nimeni despre echipă. Nu a venit nimeni să mă întrebe «Băi Vasile, tu ce zici de copilul ăsta? Cum se comportă la antrenamente?». Nu eram un jucător oarecare. Am fost folosit ca să fie bine cu suporterii. Nu e normal. Măcar un sfat să mi se ceară"

Ovidiu Burcă: "Anul trecut ai fost printre primii pe care i-am sunat. Mi-ai zis că mai vrei să joci un an și să te apuci de antrenorat. Eu te-am sunat când am început acest proiect"

Vasile Maftei: "M-ai sunat, mi-ai spus și după aceea am vorbit cu «Nico». Nu am vorbit nimic cu tine"

Ovidiu Burcă: "Am considerat că ești unul dintre oamenii importanți ai Rapidului. Eu mă ocup mai mult de centrul de copii. Poate trebuia să fiu mai apropiat de tine, de problemele din vestiar"

Vasile Maftei: "Eu spun ce m-a deranjat..."

Ovidiu Burcă: "Că nu te-ai simțit foarte important"

Vasile Maftei: "Noi vorbim de Champions League și de câștigarea campionatului, dar suntem în Liga a 3-a. Ovidiu, primul pas e să mergem în Liga a 2-a. Ăsta e principalul obiectiv. Dar ni s-a transmis la ședință că nu e obligatoriu să promovăm anul ăsta"

Ovidiu Burcă: "Am zis să începem de jos, să ne consolidăm. Nu vrem cu orice preț în Liga 2-a anul acesta. E important să ajungem acolo cu identitate și o filosofie"

Vasile Maftei: "Ovidiu, la Rapid nu te așteaptă nimeni. Suporterii vor rezultate cât mai repede. Important e să ajungem în Liga 1, nu jocul echipei. Lumea judecă antrenorul după rezultate"

Ovidiu Burcă: "Noi nu am judecat după rezultate. Am analizat de la pregătirea făcută în vară până la meciul cu Turris, când s-a luat decizia. Am considerat că Pancu merită această șansă și că este o decizie bună. Nu trebuia să așteptăm să vină criza pentru a lua o decizie. Am o experiență mai mare ca voi în management și vă spun că e mai bine să iei o decizie decât să nu iei niciuna"

Vasile Maftei: "Bine. Ai luat o decizie. Antrenorul a avut o singură înfrângere. E de neînțeles pentru mine de ce a fost dat afară. Nu am plecat pentru că «Schumi» (n.r. Constantin Schumacher) a fost dat afară. Plecam indiferent de cine era antrenor. Nu se poate să fie dat afară după niște rezultate bune. Gândeam la fel și plecam. Poate greșesc"

Ovidiu Burcă: "Timpul va demonstra dacă mergem în direcția bună"

Vasile Maftei: "Am decis să rămân la Rapid după ce a plecat «Nico», deși eram indecis. Am zis că trebuie să rămân la Rapid și să-l ajut pe «Schumi». În vestiar, atmosfera nu mai era la fel după ce a plecat «Nico»".