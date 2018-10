Vasile Toma, senator PSD Iasi, critica pentru ministrul Lucian Sova: "Semnalul meu de alarma este cat se poate de clar"

Vasile Toma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Iasi Vasile Toma lanseaza critici dure catre Lucian Sova, ministrul Transporturilor, in urma deciziilor radicale luate impotriva transportatorilor, si nu in beneficiul acestora. "Despre cum ministrul Sova dezinformeaza opinia publica... Ceea ce intentioneaza acesta sa faca nu inseamna liberalizare in transportul de persoane, ci anarhie. Sa incepem. Exercitarea dreptului la libera exprimare prin intermediul protestului este normala in orice democratie. Nu exista nici un dubiu in aceasta privinta. De aceea inteleg ideea de protest a transportatorilor. In locul lor cel mai probabil as proceda la fel. Am lucrat atatia ani in acest domeniu. Am spus-o in repetate randuri, transporturi ...