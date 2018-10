Vasile Toma, senator PSD Iasi: "Iasul este capitala istorica a Moldovei"

Vasile Toma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Iasi Vasile Toma a conceput un proiect legislativ pentru declararea municipiului Iasi drept capitala istorica a Romaniei. Legea a fost votata in unanimitate in Senat. "Proiectul legislativ pentru declararea municipiului Iasi drept capitala istorica a Romaniei este modul meu de a multumi Iasiului. Sunt mandru de acest proiect. Este unul de suflet, pe care il consider o datorie de onoare fata de ieseni. Iasiul este orasul care in care m-am format si sunt mandru de lucrul acesta. De multe ori m-am gandit cum as putea intoarce, macar putin, din tot ceea ce mi-a oferit. A fost si unul dintre motivele pentru care am decis sa devin parlamentar. Nu m-am gandit nici o clipa ca acest proiect nu v ...