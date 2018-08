Vasilica si Alina, pompieri paramedici la ISU Bucuresti-Ilfov, erau in concediu la Mamaia cand au salvat un baietel de 5 ani, inecat in mare

Vasilica si Alina, pompieri paramedici la ISUBucuresti-Ilfov, erau in concediu la Mamaia cand au salvat un baietel de 5 ani, inecat in mare. Cei doi, sot si sotie, au reactionat imediat si au reusit sa readuca la viata copilasul care nu mai respira.

Sunt eroii zilei. Stateau linistiti la plaja si se bucurau de soare, duminica dupa-amiaza. "Am vazut taticul cum venea cu copilul in brate, il tinea cu capul in jos, facuse spume la gura. Au venit repede doi paramedici, turisti, erau aici pe plaja.", avea sa isi aminteasca unul dintre martori.

Tatal si baiatul se jucau in apa la 15 metri departare de tarm. La un moment dat, barbatul si-a luat privirea de la cel mic, suficient timp cat baietelul sa cada de pe colac si sa se duca la fund. Cand si-a dat seama ce s-a intamplat, tatal si-a luat fiul in brate si a fugit spre mal cerand ajutor.

A avut noroc, Vasilica si Alina erau acolo, intamplator. Sau poate nu, poate ca era acolo ingerii salvatori ai copilasului care nu mai respira. Amandoi sunt pompieri la ISU Bucuresti-Ilfov si au calificare de paramedici. Pentru Observator, Vasilica a povestit momentele cruciale de duminica.

"Era scos pe mal de catre tatal sau, care tipa. Copilul nu respira. Cinci ventilatii, dupa care copilul a vomitat si si-a revenit usor. Au venit salvamarii si am reusit sa ii dam oxigen.", spune barbatul cat un munte. Ce inseamna ventilatie? Respiratie gura la gura. Ar fi putut sa faca oricine asta, dar Vasilica spune ca putini mai au cunostinte elementare de prim ajutor. Cu toate astea, el lauda toti oamenii prezenti in momentul acela la plaja: "Oamenii au fost foarte receptivi cand am cerut umbra, prosop curat, apa sa il spalam."

Si desi el si sotia lui sunt cei care au infaptuit un miracol, Vasilica e de parere ca la mijloc e mai mult decat atat: "Dumnezeu a fost bun cu noi si a fost o zi buna."

Alina crede ca e important ca din ce in ce mai muti oameni sa invete notiunile elementare de prim ajutor. Si niciodata sa nu crezi ca totul e pierdut: "Indiferent daca respira sau nu copilul, trebuie acordat primul ajutor. Cele cinci ventilatii fac diferenta, il obliga sa scoata afara apa inghitita."

Alina si Vasilica au si ei un baietel si recunosc faptul ca dincolo de instinctele lor de paramedici salvatori, postura de parinti i-a facut si ea sa nu stea nicio clipa pe ganduri atunci cand au sarit in ajutorul copilului de 5 ani si l-au salvat.

