Vasluianca sechestrata 10 ani intr-un beci din Italia, povesteste pentru prima data prin ce a trecut: "Imi spargea capul si imi cosea ranile cu fir de nylon folosit la pescuit"

Mihaela Maricela Condrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente de groaza si scene greu de imaginat au fost povestite de vasluianca Mihaela Maricela Condrea, sechestrata timp de 10 ani de un italian si eliberata acum un an. Vasluianca a aparut intr-o emisiune difuzata de un post de televiziune din Italia, marti, 4 decembrie, unde a povestit tot ce i s-a intamplat. Totul a inceput in anul 2007, in Lamezia, o localitate din Calabria unde femeia a inceput sa lucreze ca si ingrijitoare pentru o familie de italieni. Imediat dupa decesul femeii de care avea grija vasluianca, sotul acesteia, un barbat in varsta de 50 de ani, a sechestrat-o intr-un beci, in conditii inumane, timp de 10 ani. Nu doar ca o tinea in conditii grele si intr-o mizerie care nu se ...