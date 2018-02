Vaticanul va forma specialisti in exorcizarea oamenilor posedati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vaticanul planuieste o serie de cursuri unde preotii sa deprinda abilitati concrete de exorcizare, in conditiile in care cererile de indepartare a demonilor din oameni s-au triplat in ultimii ani. Cererea pentru clericii calificati in extragerea demonilor a crescut in Italia in ultimii ani, spune Benigno Palilla, un exorcist de cursa lunga din Palermo, Sicilia, scrie Euronews. Acesta a precizat, la Radio Vatican, ca sunt 50.000 de cazuri inregistrate in fiecare an de-a lungul tarii. Papa Francisc, dialog emotionant cu copii dintr-un orfelinat romanesc din Italia: "De ce m-a parasit mama mea?" Palilla s-a aratat ingrijorat de faptul ca oamenii sunt mai degraba dispusi sa foloseasca "vrajitori" si "vraj ...