Vești bune pentru agricultura - Starea de vegetatie a plantelor se mentine buna si medie pentru culturile semanate in epoca optima (agrometeo)

Condiţiile agrometeorologice favorizează desfăşurarea normală a proceselor de creştere şi dezvoltare ale culturilor de câmp şi pomi-viticole, la nivelul întregii ţări, iar starea de vegetaţie a plantelor se menţine bună şi medie pentru culturile semănate în epoca optimă, respectiv medie şi slabă la cele tardive, reiese din prognoza agrometeorologică valabilă pentru perioada 21 - 27 aprilie, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă, pe adâncimea de sol 0-100 cm, se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim şi optime, la nivelul întregii ţări. În stratul de sol 0-20 cm (ogor), aprovizionarea cu apă va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în toate regiunile.



Potrivit specialiştilor ANM, culturile de orz şi grâu de toamnă - în funcţie de data semănatului, condiţiile pedoclimatice şi agrotehnica aplicată - vor parcurge diferite faze de vegetaţie.



Astfel, mai avansate fenologic vor fi cele semănate în epoca optimă aflate predominant în fazele de înfrăţire (50-100%) şi alungire a paiului (10-80%). În semănăturile tardive, plantele se vor afla la apariţia frunzei a treia şi înfrăţire (60-100%). Sub aspect fenologic, rapiţa va înregistra predominant alungirea tulpinii şi apariţia inflorescenţelor (10-100%), precum şi începutul înfloririi (10-30%).



De asemenea, la soiurile extratimpurii şi timpurii de sâmburoase (cais, piersic, cireş, vişin, prun) se vor semnala înfrunzirea, înflorirea şi legarea rodului îndeosebi la cais, iar la seminţoase (măr, păr, gutui), înmugurirea, dezmugurirea şi apariţia butonilor florali. Viţa de vie îşi va continua fazele de plâns şi înmugurire în majoritatea podgoriilor, iar local în sudul, vestul şi estul ţării se va înregistra dezmugurirea şi creşterea frunzelor.



În ceea ce priveşte culturile de floarea-soarelui şi porumb înfiinţate până la această dată se vor înregistra germinarea şi răsărirea (10-50%), extinzându-se suprafeţele agricole în curs de semănat.



Din punct de vedere al regimului termic, perioada se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Temperatura medie diurnă a aerului va oscila între 9 şi 22 de grade Celsius, mai ridicată cu 1 - 8 grade Celsius în raport cu mediile multianuale, la nivelul întregii ţări.



Temperatura maximă a aerului se va situa între 15 şi 29 de grade Celsius, pe întreg teritoriul agricol, iar cea minimă va fi cuprinsă între 2 şi 15 grade Celsius în aproape toată ţara, cele mai scăzute valori înregistrându-se în zonele depresionare.



De asemenea, temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 centimetri se va situa între 11 şi 20 de grade Celsius, limite optime efectuării însămânţărilor de primăvară, precum şi parcurgerii primelor faze de vegetaţie (germinare-răsărire) la culturile înfiinţate până în prezent.



În perioada menţionată, meteorologii prognozează posibile precipitaţii sub formă de ploi locale cu caracter de aversă, fiind însoţite de descărcări electrice şi intensificări temporare ale vântului. De asemenea, vor fi condiţii de producere a grindinei, iar izolat cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.



În general, lucrările agricole specifice campaniei de primăvară (pregătirea patului germinativ, semănatul culturilor de primăvară, tratamente în vii şi livezi, fertilizări, erbicidări etc.) se vor efectua în condiţii bune.