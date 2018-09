Vești bune pentru fanii House of Cards: ultimul sezon va fi disponibil din noiembrie (VIDEO)

Fostii deputati PSD, Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc, au profitat la maximum de cele mai favorabile prevederi din Codul Penal si au primit sentinte de 2 ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a peste 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau. Asta dupa ce au facut denunturi ...

Un avion Boeing 737 al companiei Air Niugini s-a prăbușit în Oceanul Pacific, în apropierea aeroportului de insula Weno din Statele Federate ale Microneziei. Din fericire, toți cei 47 de pasageri aflați la bordul aeronavei au supraviețuit. Avionul „urma să aterizeze, însă înainte de aterizare era la 150 de yarzi (137 metri) și s-a prăbușit",