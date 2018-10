Vești bune pentru romani: Salariile și pensiile vor crește

Salariile şi pensiile vor creşte şi anul viitor, dar în condiţiile în care există creştere economică, a declarat preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, scrie Agerpres.

"Această ştire (n.r. - blocarea salariilor bugetarilor anul viitor) nu are niciun fel de bază. La anul, salariile şi pensiile vor creşte. Aceste creşteri vor trebui să fie bazate pe rezultatele economice. Am discutat cu ministrul Teodorovici şi preocuparea noastră este axată pe două direcţii: atâta vreme cât există creştere economică şi performanţa economiei româneşti este una foarte bună şi anul trecut, şi anul acesta, această creştere economică trebuie să se transfere şi în ceea ce înseamnă puterea de cumpărare, fie că vorbim de salariaţi sau de pensionari. Salariile şi pensiile vor creşte în continuare. Cât va creşte, mi-e greu să vă spun, nu am luat încă o decizie în acest sens", a susţinut Tăriceanu, la Digi24.În context, el a făcut referire la faptul că în programul de guvernare există nişte obiective care trebuie să se bazeze pe realităţi economice.

Citește și: ALERTA METEO Cod portocaliu de vânt puternic miercuri, în judeţe din sudul ţării



"Avem un program de guvernare, nişte obiective pe care ni le-am asumat, aceste obiective trebuie să se bazeze pe realităţi economice. Dacă realităţile economice se vor confirma - creştere economică bună anul acesta - la anul vom putea să ne permitem o serie de majorări de salarii şi de pensii", a conchis Tăriceanu.