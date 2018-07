Vești proaste pentru șoferi! Anunțul facut de ministrul Mediului: o noua taxa auto, finalizata pana la sfarșitul anului

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, marți, că instituția pe care o conduce nu are încă pregătită o taxă auto, deși aceasta ar fi trebuit să fie gata la jumătatea acestui an. Potrivit ministrului, proiectul pentru o nouă taxă de poluare va fi gata până la sfârșitul acestui an. Șoferi, urmează o nouă taxă auto, […]

