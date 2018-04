Vești proaste pentru vamaioți, inaintea vacanței de 1 Mai: Ce a spus Ministrul Apelor despre plajele din Vama Veche

Ministrul Apelor, Ioan Deneş, a verificat joi, starea plajelor de pe litoralul românesc, spunând că singurele probleme identificate sunt la Vama Veche, unde două porţiuni trebuiau remediate, iar cei care închiriaseră sectoarele respective începuseră deja lucrul. Ministrul a spus că toate plajele vor fi reverificate până în această seară, iar dacă apar alte probleme, operatorii acelor suprafeţe vor primi un avertisment şi dacă nici până vineri în jurul prânzului nu le remediază, atunci vor fi sancţionaţi.

Ioan Deneş a vizitat joi, plaja din staţiunea Mamaia, el mergând mai întâi în zona Hotelului Malibu, situat la intrarea în municipiul Constanţa.

El a declarat jurnaliştilor că în două sectoare de plajă din Vama Veche erau deficienţe, dar acestea vor fi remediate.

“Dimineaţă am fost la Vama Veche. Acolo au fost două porţiuni mici, mai trebuiau câteva remedieri. (...) Acolo au fost doi utilizatori care nu au finalizat această amenajare de plajă, dar sper ca până la ora asta şi-au terminat această activitate. Oricum am dispus ca până la ora 18 să se verifice toate plajele inclusiv cele care sunt închiriate către utilizatori, iar dacă până la ora 18 nu finalizează această parte, care este obligaţia dumnealor vor primi avertisment, iar mâine la prânz dacă nu îşi vor finaliza ceea ce am stabilit împreună că trebuie să finalizeze vor primi şi amendă”, a afirmat ministrul.

El a precizat că pe sectoarele respective din Vama Veche nu fusese curăţată plaja de alge şi de mici deşeuri.

“Sunt sectoare de plajă de o dimensiune mică, în care încă nu terminaseră de curăţat plaja de alge, de mici deşeuri, nu erau lucruri care nu se putea remedia. Chiar au făcut o mobilizare a personalului care îl aveau la dispoziţie şi au început să lucreze. Când am plecat noi de acolo mai aveau mici retuşări. Oricum au rămas oameni de-ai noştri acolo să monitorizeze”, a menţionat Ioan Deneş, potrivit News.ro.

El a mai afirmat că preocuparea autorităţilor este ca plajele să fie în condiţii decente în această minivacanţă de 1 Mai, fără deşeuri sau resturi care s-au adunat de-a lungul iernii şi primăverii.

Ministrul a stat de vorbă apoi şi cu câţiva oameni aflaţi la plajă în zona respectivă. Toţi erau constănţeni şi i-au spus lui Ioan Deneş că plajele sunt curate acum, dar că depinde şi de oameni dacă pot să păstreze această curăţenie. Un bărbat aflat de asemenea pe plajă i-a spus ministrului că lipsesc coşurile de gunoi, dar şi toaletele, Deneş dând asigurări că mâine coşurile de gunoi vor fi puse de către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), sectorul respectiv fiind unul care nu are operator de plajă, caz în care responsabilitatea pentru curăţenie revenind ABADL.