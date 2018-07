Vecina politistei criminale din Gorj face dezvaluiri despre crima macabra: "Si-a dorit foarte mult un bebelus"

Crima socanta a zguduit comunitatea linistita din Balesti, judetul Gorj. Adela Lepadat, in varsta de 33 de ani, si-a impuscat mortal bebelusul de sase luni si mama.

Pentru localnici socul este cu atat mai are cu cat familia de politisti sta la nici 100 de metri de locul in care in noaptea de vineri spre sambata s-a produs o alta nenorocire, doi tineri murind si alti trei fiind grav raniti intr-un accident rutier, scrie pandurul.ro.

O vecina a facut primele declaratii despre crima si a declarat ca in familia Lepadat nu au existat conflicte, iar ei si-au dorit in viata lor un bebelus.

"A fost o bubuitura, asa am crezut initial. Ne-am gandit ca iar s-o fi produs un accident, dar apoi s-a auzit ca o impuscatura si lumea a iesit sa vada ce se intampla. Dupa cateva minute au inceput sa apara salvarile si au oprit la ei la poarta. Erau niste oameni pasnici, respectuosi, nu stim ce sa mai spunem despre ceea ce s-a intamplat. Suntem uimiti, pur si simplu. E socant sa afli asa ceva, mai ales ca ea si-a dorit foarte mult un bebelus. Cand ma intalneam cu mama ei, cea impuscata acum, va spun ca avea lacrimi de bucurie. Era tare mandra ca are un nepotel. Nu stiu ce se putea intampla acum atat de grav incat sa se ajunga la asa ceva. Cred ca a fost vreo depresie postnatala, sa se fi certat mama cu fiica, dar indiferent de ce a fost e pacat ca a murit copilasul acela", a spus o vecina.

Va reamintim ca incidentul s-a petrecut duminica seara, in Gorj, atunci cand Adela Lepadat a luat arma din dotare a sotului, si el tot agent de politie, si si-a impuscat mama, aflata in acel moment in vizita, dar si copilul. Apoi s-a sinucis.

