Un muncitor, tanar, sanatos, casatorit de 3 ani, are 4 copii si sta la etajul 1.

La parter sta un politist casatorit de 11 ani, dar fara copii.

La un moment dat, politistul de la parter il intreaba pe muncitorul de la 1:

– Mai vecine, esti casatorit de 3 ani si ai deja 4 copii?

Noi suntem casatoriti de atata timp, dar nu reusim sa facem copii.

Nu ai un sfat pentru mine?

– Simplu. Iti trebuie doar un sapun si o matura.

– Da ??? Bine, un sapun si o matura. Mai departe?

– Diseara, cand te intorci de la serviciu, o bagi pe nevasta-ta sub dus si o speli cu sapunul de sus pana jos…

– Asa… De sus pana jos. Si apoi?

– Apoi bati cu matura in tavan si cobor imediat!!!

