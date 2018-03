Vecinii lui Andrei Gheorghe, ingroziti dupa moartea omului de radio. Motivele pentru care ei considera zona in care locuia el una blestemata

Gheorghe

De la moartea lui Andrei Gheorghe, oamenii din Voluntari se tem ca se vor mai intampla si alte nenoriciri in oras!

Vecinii lui Andrei Gheorghe, ingroziti! De ce se tem cel mai tare persoanele care au case prin apropiere!

Moartea lui Andrei Gheorghe a socat o intreaga Romanie si, in special pe cei care locuiesc in zona in care isi avea casa fosta vedete media ! Nimeni nu se astepta ca barbatul controversat, in varsta de doar 56 de ani, sa aiba un asemenea sfarsit, singur si fara vreun apropiat care sa ii tina aprinsa o lumanare!

Vecinii lui Andrei Gheorghe, ingroziti! Ce s-a intamplat in ultima vreme i-a pus pe ganduri

De cand Andrei Gheorghe a murit, oamenii din Voluntari sunt in stare de soc! Atmosfera este, acum, una sumbra si totul pare pustiu.

“Ce se intampla in zona este extrem de ciudat! Nenorocirile se tin lant si, parca de la o luna la alta, te astepti sa mai auzi ceva care sa te puna pe ganduri! Locul in care a incetat din viata omul de presa da senzatia ca ar fi blestemat! De pilda, pe aici isi au casele Gica Hagi si Ambasadorul Pakistanului, care, se stie foarte bine, au jefuiti de un hot ce bagase spaima in toata lumea. Mai mult, in urma cu o luna, o persoana care statea aproape de imobilul in care locuia Andrei Gheorghe a murit in niste conditii bizare, neelucidate nici pana in acest moment! Ce ar mai fi de spus…E cumplit! Fara exagerare, unora le este frica sa mai iasa si pe strada!”, au povestit vecinii lui Andrei Gheorghe, ingroziti!

Andrei Gheorghe a murit in urma unui stop cardio respirator

Cunoscutul realizator de radio si televiziune Andrei Gheorghe a incetat din viata saptamana trecuta. El a fost gasit mort, luni seara, dupa ce un echipaj de politie a intrat in casa sa din orasul Voluntari, in urma unui apel semnalat la 112 de ingrijitorul complexului. Legistii au constatat decesul si au stabilit ca un stop cardio respirator i-a fost fatal!

