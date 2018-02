Vecinii lui Nelu Balasoiu sunt disperati. Ce a putut sa faca interpretul

s604x0 Nelu Balasoiu

Scene socante acasa la Nelu Balasoiu! Artistul si-a speriat vecinii, recent.

Scene socante acasa la Nelu Balasoiu, zilele trecute! Vecinii s-au speriat de comportamentul artistului. Acestia sunt de-a dreptul ingroziti si simt ca situatia a scapat de sub control de cand artistul a fost externat si adus acasa, in locuinta sa de langa Slobozia.

Nelu Balasoiu (70 de ani) se confrunta cu probleme grave de sanatate, iar recent a fost externat dintr-un spital din Bucuresti, de la sectia psihiatrie. Starea lui se agraveaza de la o zi la alta, iar vecinilor le este teama sa mai intre la el.

Dupa ce a facut scandal, a tipat la ei, ar fi luat un cutit sa-si taie sosetele, acestia fiind nevoiti sa cheme Politia si Salvarea, la doar cateva zile, i-a speriat iar. Scenele socante s-au petrecut in curtea la Nelu Balasoiu unde interpretul a iesit dezbracat si ar fi inceput sa tipe. Vecinii abia au reusit sa-l bage in casa, sa-l imbrace si sa-l linisteasca.

“El a fost externat de la sectia psihiatrie unde i s-ar fi pus diagnosticul de dementa. Starea lui e la fel de rea, are momente cand nu recunoaste pe nimeni, momente in care e linistit, dar si momente in care sperie pe toata lumea. A fost si politia la el, dupa ce a facut scandal. Apoi, la cateva zile, a inceput sa traga de pampers, sa-l rupa, ar fi iesit dezbracat, chiar in fundul gol, afara. Vecinilor le este teama sa mai intra la el ca sa nu le faca ceva. El nu se descurca singur sa stea acolo. Sunt cateva femei care-l spala, ii dau sa manance si il verifica sa nu cada iar pe jos, sa nu lase gazele aprinse sau apa sa curga”, sustin surse din anturajul lui Nelu Balasoiu.

Scene socante acasa la Nelu Balasoiu, vecinii spera sa-l poata interna la un azil

Nelu Balasoiu a fost internat mai bine de o saptamana la un spital din Bucuresti, la sectia psihiatrie. Indragitul artist, ce in anii comunismului era considerat unul dintre cei mai importanti cantareti de muzica populara din Romania, a fost adus la spital de vecinii lui de langa Slobozia, unde locuieste, dupa ce starea lui de sanatate se degrada de la o zi la alta. Nelu Balasoiu are diabet si cangrena la un picior, abia merge si de multe ori vecinii il gasesc cazut pe podea, in plus s-ar fi pricopsit si cu o alta boala facute pe baza consumului excesiv de alcool. Medicii de la psihiatrie, unde acesta a fost internat, i-ar fi pus ca diagnostic “dementa”. El a fost externat si dus acasa, insa starea lui nu e una tocmai buna. Dupa ce au fost martori la anumite scene socante acasa la Nelu Balasoiu, vecinii spera sa gaseasca un azil la care sa-l duca, astfel el fiind ingrijit corespunzator acolo. Din pacate insa, artistul are o pensie foarte mica, in jur de 500 de lei, care nu-i ajung nici de mancare, cheltuieli sau medicamente, el traind din mila vecinilor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.