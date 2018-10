Vecinii unui preot se plang de faptul ca trebuie sa indure mirosuri insuportabile! Acesta este acuzat ca face imbalsamari

Sicriu Un preot imbalsameaza morti in garajul casei parohiale din Constanta. Este acuzatia lansata de vecinii sai care spun ca trebuie sa indure mirosuri insuportabile. Localnicii sustin ca au vazut sicrie cu trupuri neinsufletite si au fotografiat masinile mortuare care intra in garaj. Scandalul a ajuns pana la Arhiepiscopia Tomisului. Cei care locuiesc la periferia orasului Constanta spun ca, inca de asta vara, traiesc un cosmar. Un miros insuportabil vine dinspre casa parohiala. Banuiesc ca in garaj se fac imbalsamari. Au anuntat politia, dar agentii n-au gasit nimic in neregula cand au cercetat casa. Totusi, oamenii au facut fotografii cu sicriele aduse pe strada lor. Vezi si: Se intampla in Galati! Un preot beat a ucis un barbat Unii se tem ca rezidurie rezultate de la eventuale imbalsamari ajung in canalizare. Casa parohiala apartine unui preot care este ...